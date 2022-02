“Rolling Colombia- storie di resilienza e di successo”: mostra di Federico Villa a Seregno A Seregno è stata inaugurata la mostra fotografica “Rolling Colombia- storie di resilienza e di successo”, promossa dalla onlus “La Piccoli Diavoli 3ruote asd onlus”.

Alla galleria civica Mariani di via Cavour a Seregno, è impaginata la mostra fotografica del seregnese Federico Richard Villa “Rolling Colombia- storie di resilienza e di successo”, promossa da “La Piccoli Diavoli 3ruote asd onlus”. Federico Villa, 35 anni è disabile affetto da atassia di Friedreich, una malattia neuro-degenerativa che lo ha obbligato all’uso della sedia a rotelle da quando aveva 20 anni. Ex atleta di paraciclismo internazionale e assiduo viaggiatore. «Viaggiare è diventato per me non solo un mezzo fine a se stesso - ha detto Villa - ma un’occasione di riscatto personale, ma un vero e proprio impegno in ambito sociale: trasformare una semplice passione in un invito aperto a tutti a rivedere il proprio concetto di limite, attraverso tematiche differenti in ogni viaggio, raccontati attraverso interviste e articoli pubblicati su tesate anche nazionali e siti online, periodici, eventi, dibattiti». La “Piccola Diavoli 3Ruote” è una onlus sportiva dilettantistica, asd, di Handcycling di cui fanno parte atleti diversamente abili e normodotati. Fortemente voluta dal più grande dei fratelli Villa, Alessandro, è stata fondata nel 2006. Attiva da 15 anni sul territorio di Monza e Brianza, la PD3R si occupa, oltre ad organizzare manifestazioni sportive, di sensibilizzare e realizzare progetti sociali attraverso mostre, incontri sul territorio e nelle scuole e tramite articoli di giornale e social network. In mostra in galleria civica Mariani sono in visione 260 immagini, selezionate tra le 45 mila scattate da Federico Villa nei viaggi effettuati entro il 2020 in Colombia, Canada, Cuba, Argentina, Messico.

