“Roller Friends” al parco di Monza: divertirsi in compagnia con la pluricampionessa Un’idea di Antonella Mauri, pluricampionessa di pattinaggio veloce, ora allenatrice della Scuola di pattinaggio Città di Monza da lei fondata dopo aver concluso la sua strepitosa carriera. Si tratta di incontri completamente gratuiti.

E’ un vulcano di iniziative Antonella Mauri, pluricampionessa di pattinaggio veloce, ora allenatrice della Scuola di pattinaggio Città di Monza da lei fondata dopo aver concluso la sua strepitosa carriera. Da due settimane ha messo in campo il progetto “Roller Friends” al parco di Monza in collaborazione con la Fisr, la Federazione Italiana Sport Rotellistici.

«Non si tratta di un corso di pattinaggio- esordisce Antonella- ma di una serie di incontri completamente gratuiti, dedicati a chi vuole pattinare all’aria aperta e divertirsi in compagnia». La pluri iridata atleta accoglie mediamente una decina di persone tra i viali alberati del polmone verde monzese. «Tutto avviene nella massima sicurezza -spiega- rispettando protocolli anti Covid e il distanziamento».

Anche in zona arancione la campionessa potrà pattinare con tutti i cittadini monzesi che, in epoca di chiusura di palestre e piscine, vorranno praticare un po’ di sano sport. Forte della sua esperienza, Antonella Mauri è pronta a dare consigli,a correggere eventuali errori di postura, a suggerire modalità di allenamento e, soprattutto, a motivare ciascun pattinatore. “Ultimamente sono venuti a pattinare persone che era da una decina d’anni che non calzavano più i pattini”confida.

La Fisr ha già avviato le pratiche con il comune per creare dei percorsi “segnalati” all’interno del parco. «Nelle vicinanze del Mirabello- precisa Antonella - sarà affissa una bacheca che indicherà giorni e orari degli incontri. Anche gli istruttori delle altre realtà rotellistiche di Monza e Brianza saranno invitati a partecipare». La campionessa, che ha appeso i pattini di gara al chiodo nel 1999, è anche insegnante di scienze motorie all’istituto Olivetti di Monza dove ha avviato un progetto per insegnare il pattinaggio agli studenti che sta riscuotendo grande successo. Anche sui social è possibile chiedere consigli ad Antonella e conoscere gli orari degli appuntamenti al parco. Su Facebook è attiva la pagina “Roller friends del Parco di Monza” e a breve sarà creato un analogo account su Instagram.

