Roghi in Calabria, da Monza e dalle Groane partono vigili del fuoco e volontari antincendio

La Calabria soffocata dagli incendi: da Monza e dalle Groane partono gli aiuti. Una squadra di nove uomini del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza è partita alla volta di Lamezia Terme, in Calabria, per far fronte all’emergenza incendi boschivi che sta mettendo a dura prova le regioni del Sud Italia.

I pompieri monzesi fanno parte della colonna mobile regionale dei Vigili del fuoco, un dispositivo di soccorso che consente di mobilitare in tempi molto rapidi, in occasione di un terremoto, di un’alluvione o come in questo caso di un incendio boschivo di grandi dimensioni, un’ingente numero di personale e di risorse atte a fronteggiare l’emergenza.

Una colonna mobile che ha tutte le dotazioni del caso: piena autonomia in termini di risorse operative, logistiche, mezzi ed attrezzature operative di supporto.La squadra è partita con APS, autobotte e modulo boschivo.

Anche o il Parco delle Groane a seguito della convenzione con la Provincia di Como si è reso disponibile fornendo due volontari antincendio boschivo per sostenere la mobilitazione nazionale legata all’ emergenza incendi in Calabria.Sono stati dislocati in località Spezzano Albanese in provincia di Cosenza.

