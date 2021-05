Rivedi il convegno “Ecologia e Ambiente - La Brianza del 2030”: «Fare rete per usare al meglio i fondi per l’ecologia del Recovery plan» Il video del convegno “Ecologia e Ambiente - La Brianza del 2030” promosso da il Cittadino e moderato dal direttore Cristiano Puglisi lunedì mattina nella cornice istituzionale dell’auditorium della Provincia di Monza e Brianza.

Una montagna di euro, in arrivo dall’Europa, per la ripartenza dell’Italia dopo la pandemia di Covid-19. Sarà una sfida gigantesca, ma da vincere, quella che ha davanti lo Stato italiano nei prossimi mesi. E ne sono convinti anche i politici intervenuti in apertura del convegno “Ecologia e Ambiente - La Brianza del 2030” promosso da il Cittadino e moderato dal direttore Cristiano Puglisi lunedì mattina nella cornice istituzionale dell’auditorium ”Egidio Ghezzi” della Provincia di Monza e Brianza. Luca Santambrogio e Riccardo Borgonovo, rispettivamente presidente e vice presidente dell’ente, Fabrizio Sala, assessore regionale all’Istruzione, Ricerca e Innovazione e Dario Allevi, sindaco di Monza, hanno provato a immaginare la Brianza da qui a una decina di anni. Un territorio che sarà plasmato dai miliardi di euro del Recovery plan che andranno a sostenere la transizione ecologica (e anche economica) del Paese e della Regione. La parola d’ordine, per tutti, è stata “fare rete”.

