Riuniti in dieci per una grigliata a pranzo: multa da 400 euro ciascuno a Limbiate Continuano i controlli della polizia locale. Oltre ai commensali tra salamelle e costine, la sanzione anche a clienti trovati senza mascherina in un bar e a due compagnie di ragazzi senza distanziamento in centro. Sui gruppi di giovani tante le segnalazioni in merito dei cittadini al comando di piazza Cinque Giornate.

Continua il pugno duro della Polizia locale di Limbiate nei confronti di chi continua a non rispettare le normative per il contenimento del Covid – 19. Lo scorso fine settimana gli agenti del Comando di piazza V Giornate hanno chiuso un’altra attività commerciale per cinque giorni e hanno multato ben 24 persone che non stavano indossando la mascherina. Nel corso di un controllo in 34 negozi cittadini, gli uomini in divisa hanno rilevato alcune irregolarità in un bar di via Trieste, al Villaggio Giovi. Nonostante in zona rossa sia consentito solo l’asporto di bevande, all’interno del locale erano presenti alcune persone che stavano bevendo come se nulla fosse. Nessuno del gruppo di trasgressori stava indossando la mascherina, ragione per cui è scattata per tutti la sanzione di 400 euro. Anche al di fuori delle attività commerciali l’attenzione della Polizia locale è stata massima. Le persone controllate in giro per la città sono state 223, 24 delle quali sono state multate. Dieci loro sabato, complice il sole splendente, avevano pensato bene di fare una bella grigliata insieme all’interno di un terreno privato. Un pranzo che però non era consentito visto che un nucleo famigliare può incontrare solo altre due persone per cui, tra una costina e una salamella, i commensali sono stati interrotti dall’arrivo degli agenti. Visto che i dieci erano uno vicino all’altro senza mascherina, sono stati tutti sanzionati. Lo stesso provvedimento è stato adottato nel tardo pomeriggio di sabato anche nei confronti di due compagnie di ragazzi. Questi, durante un controllo specifico effettuato in centro città a seguito delle numerose segnalazioni che arrivano quasi quotidianamente in Comando, sono stati colti in flagranza di reato mentre erano assembrati senza indossare i dispositivi di protezione. Otto di loro sono tornati a casa con un verbale da 400 euro. Le sei persone rimanenti sono state sanzionate singolarmente perché stavano camminando in strada senza neanche avere con sé la mascherina.

