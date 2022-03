Ritrovato senza vita un anziano disperso a Valmadrera, alle ricerche anche i vigili del fuoco di Monza e le unità cinofile di Triuggio Anche i vigili del fuoco del nucleo Tas di Monza e le unità di The Rescue Dog di Triuggio hanno partecipato alle ricerche di un anziano disperso a Valmadrera. Le ricerche sono durate due giorni e si sono concluse con il ritrovamento del corpo senza vita dell’uomo.

Sono finite in modo tragico le ricerche di un anziano milanese a Valmadrera per cui sono stati impegnati per due giorni anche i vigili del fuoco di Monza e le unità di The Rescue Dog di Triuggio. L’uomo, 87 anni, aveva raggiunto in treno la provincia di Lecco per una gita organizzata, ma la famiglia non lo aveva visto rientrare e di lui si erano perse le tracce da mercoledì sera

L’uomo è stato individuato dall’alto in un canale molto impervio, sarebbe caduto per una disgrazia dal sentiero che scende dal lato del Moregallo.

Rescue Dog Triuggio e soccorsi per ricerche anziano a Valmadrera

Per le giornate di giovedì e venerdì le squadre Soccorso alpino e speleologico hanno lavorato con la Guardia di finanza, carabinieri e vigili del fuoco perlustrando sia la parte più in basso, sia quella in quota, dove c’erano stati gli ultimi avvistamenti.

Gli elicotteri di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, dei vigili del fuoco e della Guardia di finanza hanno sorvolato l’area ad ampio raggio trasportando le squadre, i soccorsi sono stati supportati da cani e droni.

Presente la vettura Tas (Topografia applicata al soccorso) con gli specialisti del Comando di Monza e le squadre dell’associazine The Rescue Dog di Triuggio.

