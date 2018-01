Ritrovato il corpo del pensionato scomparso a Natale: per le ricerche anche soccorsi e unità cinofile dalla Brianza È stato ritrovato nella mattina di domenica 14 gennaio il corpo senza vita del pensionato di 70 anni di Civate scomparso nel giorno di Natale. Alle ricerche avevano partecipato anche i volontari della Associazione nazionale carabinieri di Giussano e di The rescue dog di Carate Brianza.

È stato ritrovato nella mattina di domenica 14 gennaio il corpo senza vita di Giacomo Valsecchi, il pensionato di 70 anni di Civate scomparso nel giorno di Natale dopo un’uscita sul Cornizzolo. Alle sue ricerche avevano partecipato anche i volontari della Associazione nazionale carabinieri di Giussano e di The rescue dog di Carate Brianza. Quattro operatori e altrettante unità cinofile per la prima, tre operatori e tre unità cinofile per la seconda.

Il corpo è stato individuato dal figlio Simone e dal fratello in un canalone vicino alla basilica di San Pietro al Monte a Civate. Non avevano rinunciato a ritrovarlo: anche domenica mattina sono usciti per andare a cercarlo e lo hanno trovato in una zona impervia vicino alla basilica. Le operazioni di recupero della salma sono proseguite fino alla tarda mattinata, fa sapere il quotidiano La Provincia di Lecco.

Soccorso alpino, protezione civile, vigili del fuoco e carabinieri avevano organizzato le ricerche utilizzando anche i cani molecolari ma, nonostante gli sforzi, non erano riusciti a rintracciarlo.

