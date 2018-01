Ritrovato e restituito un bozzetto di Longaretti sparito dalla chiesa di Muggiò I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale al comando del maggiore Francesco Provenza hanno restituito martedì 30 gennaio un bozzetto, gessetto su carta, di Trento Longaretti, pittore deceduto lo scorso giugno, alla Chiesa di San Giuseppe di Muggiò.

L’opera, per la quale non risultavano denunce di furto, era stata sequestrata lo scorso settembre in un mercato antiquariale di Vaprio d’Adda. Un carabiniere l’aveva riconosciuta come patrimonio della chiesa muggiorese tanto che il parroco, informato, ha sporto denuncia.

Attraverso successivi accertamenti è emerso che il bozzetto fino al 2006 era stato nella disponibilità del parroco pro tempore della chiesa che lo aveva poi ceduto ad un antiquario della provincia di Como, entrambi deceduti. L’antiquario, sempre nel 2006, lo aveva poi rivenduto ad un altro commerciante lecchese, ultimo possessore e ignaro della provenienza del disegno.

Alla restituzione ufficiale, presenti don Maurizio Tremolada, parroco pro-tempore dell’ente ecclesiastico proprietario, Franca Macchia, sostituto procuratore del Tribunale di Monza, che ha coordinato l’attività d’indagine, e l’architetto Carlo Capponi, responsabile dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Milano.

