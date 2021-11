Ritrovato a Milano l’uomo scomparso da Cesano Maderno: sta bene È stato ritrovato e sta bene l’uomo di Cesano Maderno per cui era stato lanciato un appello dalla famiglia dopo una assenza prolungata da casa.

È stato ritrovato e sta bene l’uomo di Cesano Maderno per cui era stato lanciato un appello dalla famiglia dopo una assenza prolungata da casa. Giovedì una pattuglia della polizia lo ha riconosciuto e identificato in piazza Duomo a Milano. Secondo quanto emerso, l’uomo si sarebbe allontanato per motivi personali e per ora preferirebbe non tornare in famiglia.

Cinquantasette anni, si era allontanato il 17 ottobre. Le sorelle si erano rivolte anche a Chi l’ha visto?.

