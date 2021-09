Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ritrovata senza vita Orquidea Rosario, nei giorni scorsi le ricerche lungo l’Adda Ritrovata senza vita Orquidea Rosario, la donna di 45 anni residente a Porto d’Adda di cui si erano perse le tracce da giovedì 9. È stata ritrovata lungo la riva dell’Adda.

Si sono spente nella serata di lunedì 13 settembre le speranze di riportare a casa sana e salva Orquidea Rosario. La donna, 45 anni e residente a Porto d’Adda, di cui si erano perse le tracce da giovedì 9 è stata ritrovata senza vita lungo la riva dell’Adda, nel territorio lecchese, nei pressi della spiaggetta conosciuta anche come “il catino”.

I primi a darne notizia sono stati in serata i gruppi di Protezione Civile di Verano e Carate Brianza con un post su Facebook.

“Una notizia che non ci aspettavamo di dare purtroppo - si legge - In serata il corpo senza vita della 45enne è stato rinvenuto a ridosso del fiume Adda, fuori dall’acqua, tra le rocce lungo un tratto di sentiero, nel territorio del Lecchese”.

«Ci auguravamo tutti in una diversa conclusione - le parole del sindaco di Cornate d’Adda, Giuseppe Colombo - Non possiamo che stringerci al dolore della famiglia per questa tragica scomparsa».

La donna era uscita di casa in abbigliamento sportivo, forse per una passeggiata. Le indagini dovranno chiarire le circostanze della morte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA