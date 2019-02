Ritrovata la donna scomparsa da Lentate sul Seveso È stata ritrovata la donna di 77 anni scomparsa da Lentate sul Seveso dalla mattina di domenica 24 febbraio. La donna si trova ricoverata all’ospedale San Carlo di Milano, era in stato confusionale.

È stata ritrovata la donna di 77 anni scomparsa da Lentate sul Seveso dalla mattina di domenica 24 febbraio. La donna si trova ricoverata all’ospedale San Carlo di Milano dove è stata accompagnata dopo essere stata soccorsa in strada in stato confusionale. Era uscita domenica mattina annunciando che sarebbe andata in centro a Lentate, dal quartiere San Gerolamo dove abita, ma non era mai arrivata a destinazione. La famiglia si era rivolta anche alla trasmissione televisiva Chi l’ha visto?.

