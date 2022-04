Ritorna il concorso fotografico di “Cani e Mici per Amici” con una festa a fine maggio Torna il concorso fotografico organizzato dall’associazione “Cani e Mici per Amici” di Macherio il cui ricavato verrà utilizzato per salvare gatti e cani meno fortunati. Come partecipare.

Dopo due anni di assenza causa pandemia, torna il concorso fotografico organizzato dall’associazione “Cani e Mici per Amici” di Macherio il cui ricavato verrà utilizzato per salvare gatti e cani meno fortunati. L’evento mostra una veste nuova, tante le attività per adulti e bambini previste alla Porada di Seregno. L’appuntamento di festa e premiazione è previsto sabato 28 e domenica 29 maggio.

La mostra delle fotografie in gara inizia il sabato, alle 14.30, momento in cui ci saranno anche attività per bambini (attività ricreative, yoga bimbi e merenda) e Krav Maga per adulti, attività prenotabili.

Si continua poi domenica 29 dalle 10.30 con attività per cani, intrattenimento per bambini e mercatino. Alle 17.30, premiazioni.

Per partecipare al concorso è necessario iscriversi stampando una o due fotografie nel formato 20x30 o 20x20 da consegnare entro il 23 maggio. Tutte le informazioni sono sul sito www.caniemiciperamici.com. Per info: [email protected]

Per consegna o stampa diretta delle fotografie, sempre entro il 23 maggio, è possibile rivolgersi a Foto Ghioni in via IV Novembre 106, a Paina di Giussano, il lunedì dalle 25 alle 19.30 e dal martedì al sabato dalle 9 alle 19.30, oppure nella sede dell’associazione in piazza Liberazione 17, a Seregno (il lunedì dalle 20.30 alle 22).

