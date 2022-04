La squadra del Ballerini di Seregno che si è classificata al secondo posto al concorso young cup , sia per le prove di cucina che di sala (Foto by Paolo Volonterio)

Ristorazione: il Ballerini di Seregno protagonista a Ristorexpo, la Brianza con Enrico Crippa nella Federazione cuochi La “brigata” dell’enogastronomico Ballerini di Seregno ha brillato con cinque ori, un argento, un secondo posto assoluto a squadre oltre al miglior allievo di Lombardia. All’assemblea della Fic (federazione italiana cuochi) il brianzolo Enrico Crippa del ristorante tre stelle Michelin “il Duomo” di Alba, è stato acclamato presidente onorario.

La “brigata” dell’enogastronomico Ballerini di Seregno ha brillato con cinque ori, un argento, un secondo posto assoluto a squadre oltre al miglior allievo di Lombardia, nonché giovane “Ambasciatore del gusto”. Oltre 50 studenti, sono stati tra i protagonisti della 24° edizione di RistorExpo, nella sede di Lariofiere a Erba, la rassegna dedicata ai professionisti del settore Horeca, acronimo di hotellerie-restaurant-cafè, che si è svolta dal 3 al 6 aprile.

Il Ballerini era alla sua 23° partecipazione. Il tema di questa edizione era “L’enogastronomia del confronto”. Il concorso “Young cup”, organizzato dalla Federazione italiana cuochi, era diviso in due parti: trofeo “Cesare Chessorti”, per team composti da allievi di cucina e sala e vendita e il trofeo “Luigi De Santis” alla memoria, deceduto per covid e titolare del ristorante “Fienile” di Fornaci di Briosco, in cui i ragazzi si sono cimentati nella preparazione di ricette a base di riso, completate con prodotti della gastronomia lombarda, e questo perché una delle specialità di De Santis erano proprio i risotti, e del maître seregnese Antonio Zambrano.

Lo “young cup”, concorso a squadre per allievi delle scuole alberghiere, è stata una gara molto complessa che prevedeva prove di cucina, di servizio di sala, di preparazione di cocktail e anche della realizzazione di un piccolo spot pubblicitario.

La vittoria è toccata al collegio Castelli di Saronno, al secondo posto il team del collegio Ballerini composto da: Gaia Di Martino, Matteo Nicolato, Samuele Russo per la cucina e Giada Bellini per il bar e Aurora Tinelli e Tommaso Vendramini per la sala. Al terzo il Romagnosi di Erba.

Gaia Di Martino, Matteo Nicolato e Samuele Russo del Ballerini di Seregno ha vinto il trofeo quale miglior brigata di cucina

Nella prova individuale di “young cup” valida per il trofeo De Santis ha primeggiato Christian La Rocca del Cfp di Como. Il terzetto del Ballerini composta da Di Martino, Nicolato e Russo, ha ricevuto il trofeo quale miglior “brigata” di cucina dell’intera competizione. Alla cerimonia di premiazione era presente il Prefetto di Como, Andrea Polichetti che nel portare i suoi saluti a tutti gli studenti partecipanti ha ricordato che “il sapere acquisito è il passaporto per la conservazione delle nostre tradizioni nel mondo”.

Giovanni Clerici, ideatore e curatore della mostra ha ricordato che “il cibo e, più in generale l’enogastronomia, hanno una funzione essenziale per gli esseri umano: mangiare e bere sono azioni indispensabili per il benessere e la conservazione del corpo e della mente”, mentre il presidente di Lariofiore ha sottolineato come: “nonostante le note difficoltà che il settore ha attraversato negli ultimi anni aziende e operatori stanno mostrando energia, rinnovato entusiasmo e desiderio di ripartire”.

Il brianzolo Enrico Crippa del ristorante il Duomo di Alba, tre stelle Michelin con il balleriniano Luca Riva nominato giovane ambasciatore del gusto

La Brianza è andata sul podio oltreché a Erba anche a livello nazionale. All’assemblea della Fic (federazione italiana cuochi) del 4-5 aprile, che si è svolta a Peschiera, il brianzolo Enrico Crippa, nato a Carate Brianza nel 1971, patron del ristorante tre stelle Michelin “il Duomo” di Alba, è stato acclamato presidente onorario e ha premiato quale miglior allievo della Lombardia, Luca Riva del Ballerini, come “giovane ambasciatore del gusto”.

Riva, a fine marzo alla fiera di Rimini, su 16 finalisti del concorso nazionale “miglior allievo degli istituti alberghieri” era stato premiato col terzo posto, rappresentando l’intera Lombardia.

Nel corso dell’assemblea di Peschiera, l’associazione “Cuochi Brianza” che ha sede al Ballerini di Seregno di via Verdi, per dinamismo e i risultati associativi conseguiti in ambito professionale è stata premiata dalla Fic quale miglior associazione provinciale dell’anno 2021, con la seguente motivazione “per aver rappresentato un esempio di resilienza e di capacità dell’operosa Brianza di reagire alle avversità e ripartire sempre”.­

