Rissa per un parcheggio a Brugherio: in due finiscono all’ospedale

Furibonda rissa per un parcheggio e in due sono finiti precauzionalmente agli ospedali di Vimercate e San Raffaele di Milano per accertamenti. È accaduto nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 gennaio a Brugherio, in via Increa, dove sono intervenuti mezzi di soccorso e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Monza.