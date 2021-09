Rissa con armi da taglio, un 22enne muore all’ospedale San Gerardo di Monza L’episodio è avvenuto poco prima di mezzanotte a Pessano con Bornago, per strada, per motivi al vaglio dei carabinieri. Gravemente ferito anche un 16enne.

È stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale San Gerardo di Monza ma non ce l’ha fatta un ragazzo di 22 anni, italiano, rimasto ferito da colpi di arma da taglio al torace durante una violenta rissa scoppiata per cause in via di accertamento poco prima di mezzanotte di mercoledì 29 settembre a Pessano con Bornago, nelle vicinanze di Caponago e Agrate, nei pressi di un parco, in via della Vigna.

Un altro ragazzo di 16 anni, ferito alla testa, è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Melzo. Non sarebbe in pericolo di vita Sull’accaduto indagano i carabinieri del Comando provinciale di Milano.

