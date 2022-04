Rissa in stazione a Seveso, si prende pugni in faccia e finisce all’ospedale Due stranieri, i presunti responsabili, sono stati denunciati, così come la vittima, senegalese. Un quarto soggetto è riuscito ad allontanarsi.

I carabinieri del Radiomobile di Seregno sono intervenuti giovedì 7 aprile alle 21alla stazione ferroviaria di Seveso dopo che un addetto alla sicurezza ha segnalato che era in corso un’accesa discussione tra due stranieri, un 39enne marocchino e un 38enne senegalese, verosimilmente alterati dall’alcol. I militari, giunti allo scalo, hanno convito i due a smorzare i toni.

Il 39enne si è allontanato ma, dopo una ventina di minuto, quando già la pattuglia aveva ripreso il suo regolare servizio, è tornato in stazione insieme a un connazionale di 35 anni; i due si sarebbero quindi subito diretti verso il senegalese, che nel frattempo era rimasto sul posto. Dopo uno scambio di battute il 35enne avrebbe preso a pugni il senegalese il quale, pur frastornato, è riuscito a spostarsi in un punto in favore dell’angolo di ripresa di una telecamera di sorveglianza. A quel punto, al pestaggio, si è aggiunto un terzo uomo, verosimilmente dell’est Europa che a sua volta ha sferrato un pugno in faccia al senegalese.

Nel frattempo, allertati nuovamente dall’addetto alla sicurezza, i carabinieri sono tornati e con non poca fatica sono riusciti a bloccare i due marocchini mentre il terzo soggetto è riuscito ad allontanarsi. Il senegalese è stato trasportato in ambulanza in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Desio dove è stato dimesso il giorno successivo con cinque giorni di prognosi per una ferita lacero contusa sul volto.

I due aggressori invece sono stati portati in caserma e al termine degli accertamenti, denunciati, oltre che per la rissa - denuncia scattata anche per il senegalese - anche perché entrambi irregolari sul territorio nazionale.

