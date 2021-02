Rissa in centro a Monza tra due ragazzi di 17 e 18 anni e un 35enne E’ successo nel pomeriggio di martedì 23 febbraio all’altezza del Ponte dei Leoni per cause in via di accertamento. I due ragazzi più giovani, dicono dalla polizia locale, intervenuta, hanno riportato “importanti ferite al volto”.

Hanno regolato vicende pregresse prendendosi a pugni in centro, a Monza, all’altezza del Ponte dei Leoni, in via Vittorio Emanuele, due ragazzi di 17 e 18 anni e un 35enne, con i primi due che hanno riportato “importanti ferite al volto” dicono dalla polizia locale di Monza. Una rissa in piena regola quella avvenuta nel primo pomeriggio di martedì 23 febbraio, intorno alle 15. Coinvolti due stranieri - il 35enne, bulgaro, residente a Monza, e il 17enne, egiziano, residente a Brugherio - e un italiano, il 18enne, residente a Monza, tutti portati in ospedale per accertamenti. Sulle cause e la dinamica dell’accaduto sono ancora in corso indagini da parte della polizia locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA