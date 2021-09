Rissa con due accoltellati ad Arcore, denunciato un minorenne L’episodio sul quale indagano i carabinieri è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. I due feriti, ventenni, italiani, sono stati portati all’ospedale di Vimercate, non sono in pericolo di vita.

Lite con accoltellamento e due feriti trasportati all’ospedale nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 settembre ad Arcore. Sul posto attorno all’una si sono portati i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Monza, supportati dai colleghi della Stazione dell’Arma di Biassono e hanno trovato due giovani che presentavano lievi ferite da taglio e varie contusioni.

Secondo quanto ricostruito nell’imminenza dagli stessi carabinieri, sarebbe scoppiata una lite fra due gruppi di giovanissimi all’interno di un locale alla periferia della città e proseguita all’esterno. Il diverbio sarebbe scoppiato per futili motivi, forse uno sguardo di troppo. Alcuni giovani avrebbero deciso di lasciare il locale, tuttavia, mentre si dirigevano verso il parcheggio, sarebbero stati raggiunti e circondati da una decina di individui che, dopo aver loro sottratto le mani le chiavi dell’auto, li avrebbero aggrediti con calci e pugni e poi, da parte di uno di essi, con alcuni fendenti sferrati con un’arma da taglio.

La lite è stata interrotta dall’arrivo dei militari che sono riusciti a bloccare uno dei presunti aggressori, un minorenne del luogo, denunciato in stato di libertà per lesioni, mentre gli altri si erano già dileguati (ma sono in corso le indagini per identificarli). I due feriti, entrambi ventenni, italiani, sono stati portati presso l’ospedale di Vimercate e non sono in pericolo di vita.

