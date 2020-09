Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Rissa a Bernareggio, 27enne ferito gravemente da una coltellata: indagano i carabinieri di Vimercate Cinque persone sono state denunciate per una rissa aggravata avvenuta a Bernareggio al termine della quale un uomo di 27 anni è stato ferito da una coltellata al fianco.

Un tardo pomeriggio di paura quella trascorsa venerdì 11 settembre a Bernareggio. Cinque persone sono state denunciate per una rissa aggravata avvenuta nel Comune del Vimercatese intorno alle 17. Le cinque persone si trovavano in via Polo, davanti a un’abitazione privata, quando hanno iniziato a litigare. Ben presto dalle parole, seppure forti, si è passati ai fatti ed è spuntato un coltello. Un uomo di 27 anni ha avuto la peggio, avendo ricevuto un fendente al fianco.

Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini di casa, che hanno cercato di mettere al sicuro il ferito dalla furia degli aggressori. richiamati dalle urla della zuffa. Sul posto è arrivato l’elisoccorso del 118 che ha portato l’uomo, in gravi condizioni, all’ospedale Niguarda di Milano. Sul luogo dell’accoltellamento sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Vimercate che hanno sequestrato il coltello, rivelatosi presto uno strumento da cucina, e iniziato a indagare sulla vicenda.

