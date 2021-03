Risparmio energetico, serve un “salto di specie”: luci, pc e stampanti, le regole di Cem Ambiente con le 4 buone regole Il “manifesto” è stato distribuito a tutti gli uffici del comuni soci ma le regole possono tranquillamente essere applicate anche in ufficio e tra le mura di casa, soprattutto in questo periodo di “smart working”.

Quattro semplici regole per un salto di specie. CEM Ambiente ha stilato e diffuso a tutti gli uffici del comuni soci un piccolo manifesto di buone regole da diffondere all’interno dell’azienda e degli uffici dei suoi Comuni soci per invitare a compiere piccole azioni della sostenibilità quotidiana che si possono promuovere al fine di risparmiare energia e, conseguentemente, ridurre i consumi globali delle preziose e purtroppo non infinite risorse del nostro Pianeta.

Cem Ambiente infatti aderisce quest’anno a m’Illumino di meno 2021, la tredicesima edizione della Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005 che torna venerdì 26 marzo. Un’edizione dedicata appunto al “Salto di Specie”, l’evoluzione ecologica nei nostri modi di vivere.

Per l’occasione l’utility ha anche deciso di non trascurare, anche le piccole azioni della sostenibilità quotidiana. Da qui è nata l’iniziativa di stilare un piccolo manifesto che comprende quattro azioni a cui ci si può attenere ogni giorno sul lavoro.

Eccole: scegli la luce naturale, la luce solare è più sostenibile di quella artificiale; spegni i dispositivi che non utilizzi; di notte e nei weekend spegni completamente i computer e le stampanti. Con le prese multiple puoi spegnere più device con un solo pulsante; desktop o portatile? Meglio il portatile! Scegli computer portatili invece dei computer desktop. Anche in carica consumano meno energia; come risparmiare con la stampante: “l’anteprima di stampa” è molto utile per evitare errori di stampa. Le funzioni “bassa qualità” e “bozza veloce” ti fanno risparmiare inchiostro. Stampa sempre fronte retro. Stampa tutti i documenti in un’unica volta. Ricorda che le cartucce e i toner usati vanno portati in isola ecologica

