Riqualificazione della rete fognaria, maxi intervento di BrianzAcque in via Libertà a Concorezzo

Partiranno lunedì 29 marzo i lavori di Brianzacque in via Libertà a Concorezzo che coinvolgeranno anche parte di via De Giorgi e piazzetta Santa Marta. L’intervento mira alla riqualificazione strutturale della rete fognaria, in particolare relativamente al piano di scorrimento delle acque reflue. I lavori dureranno tre settimane salvo avverse condizioni meteorologiche. L’intervento potrà essere realizzato infatti solo in totale assenza di pioggia per via del tipo di lavori in programma.

Il cantiere di Brianzacque comporterà una chiusura al traffico di via Libertà dall’intersezione con via Cesare Battisti fino all’incrocio con via Santa Marta. La via sarà accessibile solo ai residenti, ai mezzi di soccorso e per il carico/scarico merci. Inoltre, a partire dal 29 marzo verrà istituito il divieto di sosta in via De Giorgi dal civico 6 al 22, in via Libertà dal civico 168 al 174 e in piazzetta Santa Marta.

«Questo intervento - ha sottolineato il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Micaela Zaninelli- mira alla riqualificazione dei sottoservizi dell’asse centrale di Concorezzo. Si tratta di lavori importanti sotto il profilo strutturale che però comporteranno una serie di restrizioni temporanee di carattere viabilistico. Proprio per questo motivo abbiamo studiato la programmazione dei lavori dialogando con i commercianti della zona. Inoltre il 3 aprile sarà garantito l’accesso viabilistico per i clienti dei negozi che si affacciano sulla via».

