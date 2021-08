Riqualificazione del ponte di Arcore: semaforo verde da 600mila euro Approvato il progetto definitivo del cavalcavia, metà dei costi sostenuti da Regione Lombardia. Il primo passo sarà la sostituzione del calcestruzzo ammalorato: «Ma non esiste alcun problema di staticità», spiega l’assessore

In questa settimana la giunta Colombo di Arcore ha approvato il progetto definitivo per la riqualificazione del cavalcavia di via Croce. «Il costo dei lavori ammonta a 600mila euro, di cui circa metà finanziati da Regione Lombardia, la quale inizialmente aveva posto il finanziamento al 2023 ma con l’ottimo lavoro dell’ufficio Gestione del territorio e del sindaco Regione ha accettato che il finanziamento avvenisse quest’anno per 221mila euro e nel 2022 per 147mila euro» ha detto l’assessore all’Urbanistica, Roberto Mollica Bisci. Tra il 2021 e il 2022 si provvederà all’asportazione del calcestruzzo ammalorato delle zone fortemente degradate, protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri, ricostruzione del calcestruzzo copriferro, nuovo guard-rail; nuovi parapetti e nuovi giunti stradali. «Il cavalcavia non ha problemi di staticità come rilevato dalla perizia strutturale del 2019 e fa sorridere come qualcuno possa “scherzare” su tale argomento. – ha commentato Mollica Bisci -. La priorità assoluta di un amministratore pubblico è la sicurezza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA