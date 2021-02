Riprendono a Caponago i lavori al parco della Fortuna Il sindaco di Caponago, Monica Buzzini, ha annunciato che sono in via di ripartenza i lavori per la riqualificazione del parco della Fortuna.

Riprenderanno il 13 febbraio i lavori al parco della Fortuna di Caponago. Ad annunciarlo è stato il sindaco, Monica Buzzini, attraverso un post su Facebook: “Mercoledì 13 si anticipa la ripresa ufficiale prevista per il 15 - si legge - con inizio della preparazione per successivo montaggio nuovi giochi, oltre a tutte le altre lavorazioni previste come da progetto e aggiornamento, per un totale di giorni presunti di lavorazione pari 45 / 50 giorni”.

Nelle scorse settimane alcuni cittadini lamentavano che all’interno dell’area dei cantieri da diverso tempo non si vedevano operai al lavoro. Il primo cittadino aveva replicato spiegando che i motivi erano legati principalmente alle basse temperature e al maltempo, illustrando come i cantieri fossero stati avviati in questi mesi per rispettare le tempistiche programmate per ricevere i fondi necessari per attuare l’intervento stesso.

Le pozze che si formano nell’area cani di via Battisti

Quello al parco della Fortuna non è l’unico intervento in programma per i prossimi giorni. A breve partirà anche l’installazione pozzo perdente per risolvere la questione degli allagamenti a cui è soggetta l’area cani di via Battisti: “Come più volte è stato relazionato, ed in più occasioni, Caponago ha un terreno molto argilloso e che fatica ad assorbire velocemente le acque metereoriche - le parole del sindaco -. Uno dei punti critici è l’area cani, nella parte dei cani di taglia più grande. Abbiamo definito con Brianzacque l’installazione e la posa di un pozzo perdente per risolvere questa questione”.

