Ripartono le vaccinazioni al centro di Verano Brianza: richiami dal 29, i prenotati dal 30 aprile Ripartono le vaccinazioni del centro aperto a Verano Brianza.

Riaprirà giovedì 29 aprile per i richiami (200 somministrazioni circa) e da venerdì 30 aprile sarà regolarmente riattivato per chi abbia provveduto alla prenotazione nel contesto della campagna vaccinale. Il centro vaccinale di Verano Brianza, al palazzetto dello sport, è pronto a tornare al lavoro. «Avevo comunicato che sarebbe stato aperto da lunedì 26 aprile, ma ci sono stati alcuni slittamenti dovuti a problemi tecnici informatici - ha spiegato il sindaco Massimiliano Chiolo ai cittadini veranesi -. Però da venerdì scorso si può prenotare la vaccinazione anche a Verano, che partirà da venerdì 30. Il 29 il centro sarà aperto per recuperare alcuni vaccinati destinatari della seconda dose, circa 200 persone». Al centro, che è gestito dal Policlinico di Monza, «verrà inoculato vaccino Pfizer».

