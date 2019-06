Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Paolo Rossetti)

rimadesio under 14 (Foto by Paolo Rossetti)

Rimadesio nell’olimpo dell’under 14, è nelle semifinali nazionali Gli aurorini battono la Robur Varese e si giocano l’accesso alla finale alla fase conclusiva dei campionati nazionali dell’Under 14 a Porto San Giorgio

Un match combattutissimo, ma alla fine la Rimadesio Under 14 ha portato a casa la semifinale alle finali nazionali di Porto San Giorgio. È tra le prima quattro in Italia in questa categoria. Con il brivido finale ha battuto la Robur Varese nei quarti.

Rimadesio ha cominciato forte nel primo quarto poi ha subito il ritorno dei varesini. Alla fine, grazie ai tiri liberi di Cotrone sono riusciti a superare gli avversari. Oggi, sabato 29 giugno, alle 18 la semifinale.

Rimadesio – Robur et Fides Varese 62-58 (16-7, 33-27, 53-37)

Desio: Guarnaccia, Cividati, Raffaldi 5, Corti 16, Beretta 13, Foiano, La Mantia, Controne F. 15, Colzani, Colombo 2, Toffanin 11, Cotrone S. ne. All: Rota. Ass: Gatti, Damaso

