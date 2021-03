Riflessioni sulla figura di San Giuseppe: il video di Seregno che emoziona il Circolo culturale San Giuseppe di Seregno ha realizzato “Con cuore di Padre”, un filmato che inquadra la vicenda storica ed artistica della tela che illustra il decesso di San Giuseppe.

Si intitola “Con cuore di Padre” ed è ispirato alla figura di San Giuseppe, al quale Papa Francesco, nel centocinquantesimo della sua proclamazione a patrono della chiesa universale, ha dedicato un anno speciale, che si è aperto lo scorso 8 dicembre, accompagnandolo con la lettera “Patris Corde”, il video realizzato per iniziativa del Circolo culturale San Giuseppe di Seregno, che vuole essere un’opportunità di riflessione in occasione della festa di San Giuseppe, che ricorre venerdì 19 marzo, anche alla luce dell’impossibilità di una sua celebrazione in presenza, a causa dell’emergenza sanitaria. Il filmato, che può già essere ammirato sul sito internet del Circolo culturale San Giuseppe, all’indirizzo www.circolosangiuseppeseregno.com, e sul canale Youtube della parrocchia seregnese di Santa Valeria, vede in veste di voci narranti Silvia Corbetta, studentessa magistrale di archeologia, ed Elisa Pontiggia, storica dell’arte, che hanno ricostruito la vicenda della grande tela che raffigura il decesso di San Giuseppe, esposta nella Basilica San Giuseppe ed opera di Luigi Maria Sabatelli, pittore nato nel 1818 e scomparso nel 1899, figlio del più noto Luigi Sabatelli, a sua volta pittore ed a lungo titolare della cattedra di pittura all’accademia milanese di Brera, considerata un’evidente testimonianza della devozione popolare di cui il santo falegname godeva (ed ancora gode).

Il canovaccio intreccia la storia della tela, denominata “Il transito di Giuseppe”, con quella della famiglia Sabatelli, che si radicò nel cuore della Brianza, prove ne siano che Marina convolò a nozze con il seregnese Valerio Formenti e Luigi Maria strinse amicizia con don Natale Longoni. «Ci è di istruzione e di conforto -ha commentato Monsignor Bruno Molinari, Prevosto di Seregno- pensare a Giuseppe come padre amato, alla sua accogliente tenerezza, alla sua obbedienza non disgiunta da coraggio creativo, al suo essere lavoratore e maestro di lavoro per Gesù. Ma il Vangelo ci lascia intuire che Giuseppe ha vissuto tutto questo stando nell’ombra, per non fare ombra a Dio, che ha segnato la sua vita con una misteriosa e singolare vocazione. Al Circolo culturale San Giuseppe ed a quanti hanno collaborato, esprimo riconoscenza per la produzione del video, che onora la figura del santo, illustrando l’opera di Luigi Maria Sabatelli “Il transito di Giuseppe”, all’altare del nostro patrono in Basilica».

Al filmato, originato da un’idea di Lino Formenti, vice della presidente Rosy Colombo, oltre a Corbetta e Pontiggia, hanno contribuito Dario Confalonieri, videomaker e regista, Marcello Dell’Oro, fotografo, e Mario Galli.

