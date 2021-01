I lavori in via Milano (Foto by Paolo Colzani)

Rifacimento delle condotte idriche, a Seregno traffico a singhiozzo in via Milano Si tratta di un intervento voluto da BrianzAcque per superare i problemi di perdite continue che sono stati registrati nel tempo. Nel tratto interessato istituito un senso unico di marcia alternato da parte della polizia locale.

Traffico a singhiozzo ancora almeno per un paio di settimane in via Milano a Seregno, nel tratto compreso tra il viale Europa, ai confini con Desio, e l’intersezione con il viale Edison. Qui operai della ditta Bergamelli, con sede in Albino, nella bergamasca, stanno effettuando lavori di rifacimento e di adeguamento delle condotte idriche.

Un intervento voluto da BrianzAcque per superare i problemi di perdite continue che sono stati registrati nel tempo e che, spesso e volentieri, si erano tradotti in cedimenti in più punti del manto stradale. La cantierizzazione, che interessa il lato dell’arteria, sempre molto trafficata, alla destra di chi procede verso Desio, ha comportato l’istituzione di un senso unico di marcia alternato da parte della polizia locale. L’intervento connetterà alla nuova linea dell’acquedotto anche delle strade laterali, con le vie Avogadro, Pacini, Gramsci, Toniolo, Cascina Ida e con il viale Edison. Seguirà la rimozione della precedente condotta in cemento amianto.

