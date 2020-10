Rientra a casa ubriaco, urla contro la madre e litiga con i vicini: interviene la polizia Polizia in un condominio in zona San Fruttuoso domenica sera per una lite innescata da un 43enne che, rientrato a casa ubriaco, ha urlato contro la madre e scatenato la reazione dei vicini.

È tornato a casa ubriaco, ha cominciato a urlare contro la mamma e ha scatenato una lite condominiale che ha costretto a richiedere l’intervento della polizia (e non dei carabinieri come scritto in prima stesura, ndr). È successo in un condominio in zona San Fruttuoso domenica sera. Come altre volte in passato, l’uomo di 43 anni è rientrato in stato di ebbrezza e se l’è presa con la madre.

Alla richiesta di comportarsi meglio, è nata una zuffa con un vicino particolarmente esasperato e da lì è partita la chiamata alle forze dell’ordine, che sul posto con una volante hanno calmato gli animi e riportato la situazione alla normalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA