Riecco i vandali della tangenziale di Ceriano Laghetto: sulla strada una rete di ferro Sono tornati in azione i vandali della tangenziale di Ceriano Laghetto. Nella notte tra sabato e domenica ignoti hanno abbandonato reti di ferro sulla bretella provocando l’esplosione degli pneumatici di una decina di auto di passaggio. Il sindaco: «Criminali». Indagano i carabinieri.

Sono tornati in azione i vandali della tangenziale di Ceriano Laghetto. Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 2.30, ignoti hanno abbandonato reti di ferro sulla bretella che collega con Saronno e Rovello Porro provocando l’esplosione degli pneumatici di una decina di auto di passaggio lungo tutta la tratta.

Da una prima ricostruzione, i vandali sconosciuti avrebbero steso una rete da cantiere su un tratto in curva della strada tra Rovello e Ceriano, con spuntoni da dieci centimetri sollevati ad arte per danneggiare le gomme come a un posto di blocco in un film.

Grande lo spavento per gli automobilisti che hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine: sul posto sono arrivati i carabinieri della radio pattuglia di Seregno, con i colleghi di Mozzate, e i vigili del fuoco. È stata allertata anche la protezione civile di Rovello Porro.

Dante Cattaneo, sindaco di Ceriano, ha definito “criminali” gli autori e un “attentato” il gesto anonimo.



Un’azione simile era stata registrata lo scorso inverno quando sulla tangenziale tra la Saronno-Monza e Pedemontana era stata abbandonata una grata in ferro, ma anche sassi, transenne, erano stati divelti cartelli stradali e alberi da poco piantati.

