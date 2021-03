Ricoverati Covid in salita all’ospedale di Desio, stabili a Vimercate, in calo a Carate: sono 305, 17 in più di sette giorni fa I dati ufficiali diramati dalla Asst Brianza venerdì 26 marzo: 170 i pazienti a Vimercate (+1), 93 a Desio (+19) e 42 a Carate (-3). Nei primi due nosocomi sono stabili i pazienti in terapia intensiva, 18 in tutto.

Crescono ancora i degenti Covid all’Asst Brianza che nel giro di una settimana sono passati da 288 a 305. Scendendo nel dettaglio: sono praticamente stabili i numeri dei ricoverati per Covid all’ospedale di Vimercate, sono invece in aumento a Desio e in riduzione a Carate.

Nello specifico, nella struttura sanitaria di via Santi Cosma e Damiano, a Vimercate, sono 170 i pazienti allettati secondo i dati diramati venerdì 26 marzo rispetto ai 169 di una settimana fa. Sono stabili anche i malati in terapia intensiva fermi a quota 12, mentre i degenti con caschetto Cpap sono passati da 38 a 43.

L’ospedale di via Mazzini a Desio invece registra un aumento dei ricoverati per Coronavirus che passano da 74 a 93. Rimangono invariati i degenti in terapia intensiva, che sono sempre 6, mentre salgono i pazienti con caschetto Cpap che passano da 13 a 20. A Carate invece scendono di poco i ricoverati che calano da 45 a 42 nel giro di una settimana e sono 2 i pazienti col caschetto Cpap uno in più di una settimana fa.

