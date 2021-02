Riciclare per dare una mano all’ambiente direttamente da casa: i tutorial della Banca del tempo di Caponago Il gruppo pubblica sulla propria pagina Facebook dei video in cui i soci mostrano tutti i passaggi per creare prodotti utili, il primo ha mostrato come fare per produrre un detersivo fai da te ecologico.

Come fare a produrre, recuperare, riciclare in tempo di pandemia e non solo? I consigli arrivano dalla Banca del tempo di Caponago. Il gruppo ha infatti iniziato a pubblicare sulla propria pagina Facebook dei veri e propri video tutorial in cui i soci mostrano tutti i passaggi per creare prodotti utili e dare una mano all’ambiente direttamente da casa.

Il primo video ha mostrato come fare per produrre un detersivo fai da te ecologico. Per il secondo invece si è passati direttamente in cucina con un tutorial su come preparare una focaccia alle cipolle. I video possono essere visualizzati sulla pagina Facebook della Banca del tempo di Caponago.

