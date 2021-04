Camparada richiedenti asilo in marcia verso questura Monza per chiedere documenti

Richiedenti asilo in marcia da Camparada a Monza per ottenere i documenti - VIDEO Mercoledì 7 aprile una trentina di richiedenti asilo si è messa in marcia da Camparada verso Monza: obiettivo arrivare in questura per richiedere i documenti.

In marcia da Camparada verso la questura di Monza per rivendicare il diritto ad avere dei documenti. È l’iniziativa che nella mattina di mercoledì 7 aprile ha visto protagonista una trentina di richiedenti asilo ospiti del centro di via Lario a Camparada. Intorno alle 8.30 si sono incamminati lungo viale Brianza e poi attraverso Arcore verso la stazione per raggiungere la questura di Monza con l’obiettivo, appunto, di avere dei documenti per condurre una vita regolare e di lavoro in Italia. Concetti espressi con lo striscione, i cartelli colorati e i cori intonati anche nel passaggio in piazza Pertini ad Arcore nel giorno del mercato. Il mini corteo è stato scortato dai carabinieri.

