Ricerche nel Vimercatese dopo le segnalazioni di un velivolo leggero in difficoltà Sono proseguite fino alla notte di lunedì 28 maggio le ricerche di un parapendio disperso nel Vimercatese, in una vasta zona tra Bellusco e Ornago. L’allarme era scattato nel tardo pomeriggio per le diverse segnalazioni arrivate al 112 di un velivolo leggero in difficoltà.

Sono proseguite fino alla notte di lunedì 28 maggio le ricerche di un parapendio disperso nel Vimercatese, in una vasta zona tra Bellusco e Ornago. L’allarme era scattato nel tardo pomeriggio per le diverse segnalazioni arrivate al 112 di un velivolo leggero in difficoltà: diverse persone avrebbero chiamato i carabinieri dopo averlo visto a bassa quota e poi sparire. In zona si sono mobilitati i carabinieri, le ambulanze e i vigili de fuoco da Monza e Lissone poi raggiunti dalla squadra speleologico-fluviale da Milano. Impegnata anche la protezione civile e un elicottero che ha sorvolato la zona, senza esiti.

Un anno fa un caso analogo si era verificato nella zona della Valassina.

LEGGI Dalla Valassina scatta l’allarme per un parapendio in volo a bassa quota

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA