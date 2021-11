Ricerche con drone e fototrappole per trovare il cervo nel parco di Monza - FOTO LE FOTO - Un drone con termocamere in dotazione ai Vigili del fuoco e una decina di fototrappole dislocate nelle zone del parco di Monza in cui è stato avvistato: continuano le ricerche del cervo nell’area cintata da una settimana.

Dalla sera di martedì si alzerà anche un drone con termocamere sul parco di Monza per trovare il cervo che da una settimana si trova nell’area cintata ed è stato avvistato a diverse riprese. Nel pomeriggio di lunedì una riunione tecnica ha definito le prossime azioni: al tavolo Regione Lombardia, il Dipartimento Veterinario dell’Ats Monza e Brianza, la Polizia Provinciale di Monza e Brianza.

È stato deciso di dislocare, in alcune zone, 10-15 video trappole per ricostruire gli spostamenti dell’animale all’interno delle aree del Parco interessate. Le fototrappole sono dei dispositivi per l’osservazione degli animali nel loro habitat che si attivano di giorno o di notte all’avvicinarsi di animali, scattando fotografie con o senza flash e realizzando video che possono essere visionati in seguito.

Il drone invece è in dotazione al comando dei Vigili del fuoco e anche in questo caso serve a individuare l’eventuale presenza attraverso il calore del corpo.

Cervo nel parco di Monza: fotografato nella zona della curva di Lesmo da Roberto Ghersini - foto inviata alla redazione

Nel corso della riunione, sono stati stilati alcuni punti per il Protocollo operativo e sanitario da seguire per un’eventuale cattura in totale sicurezza dell’animale e degli operatori che dovranno intervenire.

È sempre valido l’invito del Consorzio della Villa e del Parco di Monza rivolto a tutti coloro che dovessero avvistarlo: non avvicinare l’animale, ma segnalare la presenza via mail ([email protected]) o attraverso canali social (Facebook e Instagram). È richiesto anche di tenere i cani al guinzaglio.

Il cervo era stato avvistato per la prima volta nella mattina di martedì 2 novembre da una pattuglia dei carabinieri a cavallo e all’inizio non era stato identificato con sicurezza (Enpa aveva riferito di un giovane daino).

