Ribaltamento sulla Milano-Meda a Paderno, ferita una ragazza di 27 anni Incidente stradale con ribaltamento lunedì sera, intorno alle 20, sulla Milano-Meda poco oltre la corsia di immissione dalla Tangenziale Nord in direzione Meda. Una ragazza di 27 anni soccorsa trasportata a Niguarda.

Pericoloso ribaltamento per una Fiat 500, lungo il rettilineo della Milano-Meda che precede lo svincolo Paderno Centro-Calderara, nella prima serata di lunedì 10 gennaio. Arrivata poco oltre la corsia di immissione dalla Tangenziale Nord in direzione Meda, la 27enne alla guida ha perso il controllo del mezzo, che si è rovesciato al centro della carreggiata forse per il ghiaccio che a quell’ora, attorno alle 20, già ricopriva l’asfalto del tratto padernese della superstrada in direzione del Centro Commerciale Brianza.

Sul posto sono giunti un equipaggio della Croce Rossa di Cusano Milanino e i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre la giovane donna dall’abitacolo, partita da Paderno in codice rosso e arrivata a Niguarda in giallo, pochi minuti prima delle 21. Le sue condizioni sono state monitorate per tutta la notte. La PolStrada ha proseguito i rilievi e il monitoraggio del traffico fino alle 23, fino alla completa rimozione del veicolo e dei resti della carambola dall’asfalto. Il traffico, molto scarso a quell’ora, non ha subito particolari rallentamenti.

