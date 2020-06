Riapre la piscina di Seregno: quando si entra, la capienza massima e le norme da seguire Sabato 13 giugno sarà la piscina all’aperto a dare il primo benvenuto al pubblico inaugurando la riapertura del centro sportivo “Trabattoni” di Seregno.

Ripartono sabato 13 giugno le attività interne al centro sportivo della Porada. In attesa di specifiche disposizioni dell’autorità sanitaria, a tenere a battesimo la stagione estiva del comparto saranno le piscine all’aperto. Il gruppo composto da Aeb e Gelsia, che ha in gestione la struttura comunale, ha investito per mettere a norma spogliatoi, servizi igienici e docce e per adeguare gli spazi alle prescrizioni figlie della pandemia.

Tra le novità, la sanificazione degli ambienti, un aumento del personale in servizio ed un segnalatore di presenze, utile per scongiurare assembramenti. Questi gli orari al pubblico: al mattino, per tutta la settimana, dalle 9,30 alle 14; nel pomeriggio (all’esterno), dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 15 alle 19,30; la sera (nuoto libero), dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21,30.

Potranno accedere alla vasca tra le 230 e le 240 persone, mentre per la vasca rotonda, dedicata ai bambini, il numero massimo sarà di 30. Invariate le tariffe d’ingresso. Aperti anche i servizi di bar, gli spogliatoi e le docce, fruibili sempre con il rispetto del distanziamento. Sul prato/solarium potranno essere accolte 700 persone, anche in questo caso rispettando il distanziamento.

Per l’ingresso, è necessaria la prenotazione (telefoni, tra le 10 e le 17: 0362 229097 o 0362 229098). Torneranno disponibili anche i campi da tennis scoperti

