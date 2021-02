Riaperta per tre giorni la settimana la sala studio della biblioteca di Verano Brianza Ha riaperto la sala studio della biblioteca civica di Verano Brianza, per il momento per tre giorni la settimana.

Torna accessibile l’oasi di moltissimi studenti della Brianza Nord. Ha riaperto l’area studio della biblioteca civica di Verano Brianza. Per il momento sono assicurati tre giorni a settimana (erano sei in periodo pre-Covid) ossia il lunedì, mercoledì e venerdì. L’orario di accesso è 14-19. Per assicurarsi un posto è necessario prenotarsi tramite l’app dedicata “C’è posto” oppure via mail all’indirizzo [email protected] specificando nome, cognome, numero di telefono e giorno per il quale si intende effettuare prenotazione, che deve essere presentata entro le 12 del giorno stesso.

Ad ogni prenotato viene assegnato un numero che corrisponde in sala a un posto, il quale non può essere scelto né ceduto.

