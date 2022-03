Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Resistenza, Carate Brianza non dimentica i martiri di Pessano con Bornago Celebrazioni a Carate Brianza in memoria dei Martiri di Pessano con Bornago, eroi della Resistenza.

Carate Brianza ricorda i martiri Dante Cesana, Claudio Cesana, Angelo Viganò, fucilati a Pessano con Bornago il 9 marzo 1945, Andrea Ronchi fucilato a Introbio il 15 ottobre 1944, Augusto Cesana, deceduto a a Flossenbürg il 18 marzo ’45, Sergio Devani, fucilato a Cambiago il 29 ottobre 1944 e Giovanni Cesana, deceduto a Fallingbostel il 15 luglio del ’44. Dopo le celebrazioni di domenica scorsa a Pessano, la commemorazione si è svolta, oggi, domenica, a Carate. Aperta dalla messa, la cerimonia è proseguita, poi, in piazza Cesare Battisti alla presenza delle autorità civili e militari e dei rappresentanti dell’Anpi. Hanno preso la parola il sindaco di Carate Brianza, Luca Veggian, il primo cittadino di Pessano, Alberto Villa, e Marco Fumagalli per l’Anpi oltre a una rappresentanza di studenti dell’istituto comprensivo Romagnosi, che, per l’occasione, hanno realizzato degli elaborati.

In piazza Cesare Battisti è arrivata anche la staffetta dei Marciacaratesi, partita, la mattina stessa, da Pessano. Il corteo si è, poi, recato ai cimiteri di Carate e Agliate per la deposizione delle corone sulle tombe dei partigiani.

Federica Vernò Giornalista de Il Cittadino

© RIPRODUZIONE RISERVATA