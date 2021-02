Renate, sondaggio sul pre e post scuola: ipotesi per l’anno nuovo Con un sondaggio, il Comune di Renate prova a capire l’affluenza che il servizio di pre e post scuola avrebbe nell’anno scolastico 2021/2022.La medesima iniziativa era stata promossa per l’anno scolastico in corso, senza successo.

“L’amministrazione sta valutando la possibilità di attivare il servizio” per il prossimo anno scolastico, accogliendo i bambini “all’interno degli spazi scolastici in anticipo rispetto all’orario di inizio delle lezioni” e “per il loro intrattenimento oltre il normale orario delle lezioni”, comunica Maria Teresa Villa, assessore alla Pubblica istruzione.

Il questionario ha funzione di sola valutazione quantitativa sulla potenziale affluenza al servizio, non ne determina già da ora l’iscrizione. Per i costi di frequenza, il Comune ha stimato le seguenti tariffe: per la scuola dell’infanzia, il pre scuola a circa 27 euro mensili e il post scuola a circa 60 euro mensili; per la scuola primaria, il pre scuola a circa 28 euro mensili e il post scuola a circa 58 euro mensili.

Dal sito comunale è possibile accedere al link per compilare il questionario fino all’1 marzo. La medesima iniziativa era stata promossa dall’amministrazione in vista dell’anno scolastico in corso, ma le adesioni ai servizi erano state troppo esigue per garantirne l’attivazione.

