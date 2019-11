Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Edoardo Terraneo)

Renate via Roma incidente (Foto by Edoardo Terraneo)

Renate: sbanda e abbatte con l'auto il muro di cinta della ferrovia

Ha sbandato e ha abbattuto il muro di cinta che protegge la ferrovia, finendo quasi sui binari con l’auto. È successo a Renate nella notte tra domenica e lunedì 11 novembre. Un uomo di 38 anni poco dopo l’una ha perso il controllo dell’auto finendo sul marciapiede: oltre al muro, abbattuti anche un paio di pali salva pedoni. L’uomo è stato soccorso in codice giallo, ma l’intervento si è concluso sul posto. Oltre all’ambulanza sono intervenuti i carabinieri e il soccorso stradale di Veduggio per rimuovere l’auto dal muretto, che è stato messo in sicurezza in attesa di essere riparato.

