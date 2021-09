Renate e Veduggio con Colzano salutano don Antonio Bertolaso Don Antonio Bertolaso sta per lasciare i suoi parrocchiani di Renate e Veduggio con Colzano. Che si preparano a salutarlo.

I parrocchiani di Renate e Veduggio con Colzano salutano don Antonio Bertolaso che è stato destinato alla comunità di Pessano con Bornago dopo otto anni di permanenza. Domenica 12 settembre alle 10.30 a Renate la Messa di Saluto. A seguire l’aperitivo in oratorio. In serata alle 20.30 il Rosario alla grotta di Veduggio e, al termine, in oratorio un saluto ravvivato dalla banda. Tenendo conto delle restrizioni gli organizzatori raccomandano ai parrocchiani di non affollarsi alla messa delle 10.30 e di privilegiare per un saluto personale i momenti all’aperto dell’aperitivo e del Rosario serale.

