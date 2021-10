Regione Lombardia a Expo 2020 a Dubai, inaugurata l’Innovation House

Regione Lombardia a Dubai per la Tavola rotonda ‘Going circular and climate-neutral: a shared responsibility’, per l’incontro col ministro degli Emirati Arabi e per l’inaugurazione di ‘Innovation House’, lo spazio esterno a Padiglione Italia e al sito Expo 2020.

Alla cerimonia di apertura dello spazio eventi di Regione Lombardia nella Climate & Biodiversity Week, che ha sede all’Hotel Intercontinental Dubai Marina, sono intervenuti, oltre al presidente Attilio Fontana, l’assessore regionale all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, il sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali, Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, Rettore Politecnico di Milano (in video). Tra le presenze istituzionali, Nicola Lener, Ambasciatore d’Italia negli Emirati Uniti e Abdulla Al Saleh, Sottosegretario al Commercio Estero del Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti.

All’appuntamento hanno partecipato, in collegamento streaming, anche i ‘Platinum sponsor’: Alessandro Spada, presidente Assolombarda; Maurizio Montagnese, presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center; Antonio Calabrò, Responsabile Affari Istituzionali Pirelli; Roberto Crippa, Executive vicepresident di Technoprobe. Al momento inaugurale è intervenuto anche Mohammad BinHendi, Deputy Chairman of BinHendi Enterprises.

‘Innovation House’ è frutto della collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Politecnico e Politecnico di Milano e con il sostegno di alcune tra i principali Gruppi italiani di dimensione internazionale con sede a Milano o comunque in Lombardia.

“Quando, circa un anno fa – ha esordito il presidente della Lombardia – il rettore Resta e il professor Sianesi mi hanno proposto di partecipare insieme all’Esposizione Universale di Expo Dubai 2020 con un progetto ‘fuori dagli schemi’ per valorizzare al meglio le realtà che rappresentiamo, non ho avuto alcun dubbio e ho accettato con entusiasmo. Di qui l’idea di ‘Innovation House’, una vetrina in cui presentarsi e raccontarsi al mondo; un’occasione per promuovere le eccellenze del nostro sistema produttivo ed economico sul mercato internazionale. Con orgoglio presenteremo qui a Dubai, presso l’Innovation House alcuni dei progetti di ‘punta’ della Lombardia 2030: il ‘Milano Innovation District’ (MIND), la Hydrogen Valley e il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana ‘Fili’”.

In programma eventi, mostre temporanee, incontri business dal 7 ottobre al 31 marzo 2022, in raccordo con il palinsesto delle settimane programmatiche di Expo Dubai 2020.

Al centro della tavola rotonda le migliori pratiche nell’ambito dell’economia circolare e le esperienze maturate sia in Lombardia che negli Emirati Arabi Uniti.

“La storia è giunta ad un punto di svolta. Nei prossimi trent’anni – ha sottolineato l’assessore all’Ambiente della Lombardia Cattaneo – abbiamo bisogno di cambiare radicalmente il nostro sistema di sviluppo e l’uso che facciamo delle risorse a nostra disposizione. Questo cambiamento dovrà vedere la società, i cittadini e le aziende come protagonisti, deve partire dal basso. Altrimenti non potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi. Sono tre le grandi macroaree su cui stiamo lavorando maggiormente: l’economia circolare, la transizione energetica e la tutela della biodiversità. Per riuscire a vincere queste grandi sfide che abbiamo davanti abbiamo bisogno di tecnologie innovative e rivoluzionarie, un compito che inevitabilmente e fortunatamente spetta alle aziende e alle imprese che stanno già scommettendo in questa direzione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA