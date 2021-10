Regione, Javier Zanetti testimonial del progetto per promuovere l’impegno sociale dei giovani

“I giovani incontrano le istituzioni” si pone come punto di confronto diretto con gli studenti per sensibilizzarli sull’importanza di un contributo partecipato alla vita sociale e civile delle rispettive comunità. Testimonial è Javier Zanetti, presentazione in Regione