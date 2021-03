Regione, approvati altri 101 milioni di euro per i Comuni lombardi La giunta regionale della Lombardia ha approvato un ulteriore finanziamento di 101 milioni di euro per i Comuni, in più rispetto ai 400 milioni già stanziati con il Piano Lombardia. Soddisfazione dei consiglieri lombardi della Lega.

Ulteriori 101 milioni stanziati dalla Regione per i Comuni lombardi grazie al finanziamento approvato dalla giunta regionale, che va ad aggiungersi ai 400 milioni già stanziati con il Piano Lombardia.

“Le risorse – spiegano i consiglieri regionali brianzoli della Lega, Alessandro Corbetta, Marco Mariani e Andrea Monti - saranno utilizzate per opere di messa in sicurezza del territorio, lavori infrastrutturali e di rigenerazione urbana o riconversione energetica. La proposta, che ha ricevuto il via libera della Giunta, approderà rapidamente in Commissione Bilancio e subito dopo in Consiglio regionale per l’approvazione definitiva”.

“Siamo di fronte - proseguono i consiglieri regionali - all’ennesimo segnale concreto di attenzione per i nostri Comuni, che avranno così a disposizione le risorse da investire in opere pubbliche importanti e attese da tempo dai cittadini”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA