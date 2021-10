Regione, 22 progetti dedicati ai giovani: a Monza e Brianza vanno oltre 200mila euro Riguardano l’investimento di tempo e risorse per migliorare i risultati delle organizzazioni non profit: progetti per superare difficoltà o ostacoli territoriali, per valorizzare la storia e il territorio

Ventidue progetti dedicati ai giovani realizzati nei prossimi mesi grazie al finanziamento di 1,37 milioni di euro della Regione. Nell’ambito del bando ’La Lombardia è dei Giovani 2021’, seguito dall’assessorato allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione. oltre 200mila euro andranno anche alla Brianza.

Si stima che i progetti finanziati coinvolgeranno più di 50.000 ragazze e ragazzi. Tra i nuovi progetti finanziati dal bando 2021 ce ne sono numerosi che si focalizzano su azioni di ’capacity building’, cioè sull’investimento di tempo e risorse per migliorare i risultati delle organizzazioni non profit: progetti per superare difficoltà o ostacoli territoriali, per valorizzare la storia e le caratteristiche dei diversi territori, a nuove soluzioni per incrementare la rete dei servizi ’Informagiovani’.

A Monza e Brianza sono andati 202.936 euro, poco meno di Milano.

