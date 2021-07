Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

I giorni della riapertura di Villa reale (Foto by Fabrizio Radaelli)

Reggia di Monza: c’è il nome del terzo avvocato per la causa milionaria con il privato Sarà un altro docente universitario, Gianroberto Villa, a completare il team di avvocati che difenderà il Consorzio Villa reale di Monza nella causa per risarcimento da 10 milioni di euro intentata dall’ex concessionario.

C’è anche il nome del terzo avvocato che difenderà il Consorzio Villa reale e Parco di Monza nella causa per risarcimento danni intentata dall’ex concessionario, la società Nuova Villa reale spa, dopo il divorzio dall’ente pubblico. SI tratta Gianroberto Villa, ordinario di diritto civile facoltà di giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano, che andrà ad affiancare nel ruolo di esperto di diritto civile Sara Valaguzza e Riccardo Villata, entrambi a loro volta docenti universitari.

È così completo il team annunciato per tutelare gli interessi della Reggia di fronte alla richiesta di 10 milioni di euro presentata dalla società presieduta da Attilio Navarra, richiesta che, si legge nell’atto consortile, secondo la parte pubblica si basa “su motivazioni che si ritengono infondate”. Dell’apertura della causa, per quanto si apprende, non se ne dovrebbe sapere nulla fino al prossimo gennaio.

