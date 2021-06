Regali nerazzurri dai tifosi dell’Inter per il Comitato Maria Letizia Verga I ragazzi della Curva Nord dell’Inter appartenenti all’associazione culturale We are Milano ets hanno portato dei regali speciali - tutti nerazzurri - ai bambini del Comitato Maria Letizia Verga.

I tifosi dell’Inter continuano a festeggiare la conquista del diciannovesimo scudetto. Non sono da meno i piccoli malati del Comitato Maria Letizia Verga ai quali sono state donate magliette e tute nerazzurre grazie al contributo dei ragazzi della Curva Nord dell’Inter appartenenti all’associazione culturale We are Milano ets da sempre molto attenta al sociale.

Comitato Maria Letizia Verga materiale Inter

Il gruppo, infatti, è nato per contribuire a salvaguardare la tradizione popolare milanese promuovendone le eccellenze con un occhio di riguardo alle associazioni sportive, giovanili e sociali. Questa volta il responsabile Andrea Beretta ha deciso di estendere il suo raggio di azione e di “espatriare” dai confini meneghini per regalare un sorriso al Comitato Verga i cui risultati sono noti e apprezzati a livello nazionale e non solo.



La piccola Anita, una bimba in cura al Verga, tifosissima dell’Inter, ha fatto da mascotte e insieme al suo papà ha provveduto alla consegna del materiale. La curiosità di aprire gli scatoloni e la gioia di vedere le divise originali di una delle più importanti squadre italiane ha coinvolto tutti. E per qualche ora il luogo di cura si è trasformato in un’allegra e colorata curva di uno stadio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA