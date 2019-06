Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Rapinatori in banca a Brugherio: la cassiera si sente male e loro scappano Stavano portando la cassiera della banca alla cassaforte per farsi consegnare i contanti, ma lei si è sentita male: i rapinatori di Brugherio hanno così pensato che era meglio scappare.

Sono entrati in due, uno armato di taglierino, nell’agenzia del Monte dei Paschi di Siena alle 15.30 di ieri. Con l’arma in pugno, i due con il volto travisato da passamontagna e maschera hanno intimato alla cassiera di accompagnarli sul retro per aprire la cassaforte che volevano svuotare. Fatale però il malore accusato dalla donna che, cadendo a terra, ha allarmato i rapinatori che se la sono data a gambe. I carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza. La banca è rimasta aperta e la cassiera è tornata al lavoro.

