Rapinarono la libreria “Parole Nuove” di Brugherio: due donne arrestate e in carcere a Venezia Indagine lampo dei carabinieri che hanno identificato e arrestato a Venezia le due donne che avevano rapinato lo scorso 19 marzo la libreria “Parole Nuove” di Brugherio, scappando con 800 euro in contanti.

Indagine lampo dei carabinieri: In manette sono finite due donne italiane 53enni senza fissa dimora, A.A e M.D., entrambe già note alle forze dell’ordine per numerosi furti precedenti. I fatti risalgono al 19 marzo scorso quando le due donne, utilizzando violenza nei confronti della commessa (spintonata e afferrata alle spalle), rapinarono la libreria “Parole Nuove” di Brugherio, impossessandosi di circa 800 euro in contanti facendo perdere le proprie tracce. I militari della stazione di Brugherio, tuttavia, grazie alla sinergia con i colleghi di Limbiate e del Comando provinciale Carabinieri di Monza, attraverso l’analisi dei filmati di videosorveglianza, estrapolati da altri esercizi commerciali presenti in zona, hanno riconosciuto e identificato senza ombra di dubbio le due donne quali materiali autrici del delitto.

L’altra complice rapinatrice

L’autorità giudiziaria monzese ha immediatamente emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere per entrambe le responsabili che sono state rintracciate in Santa Maria Di Sala (Venezia) grazie al supporto dei colleghi della Compagnia di Mestre e del Comando provinciale Carabinieri di Venezia. Le arrestate sono state tradotte presso casa di reclusione femminile della Giudecca di Venezia a disposizione dell’autorità giudiziaria.

