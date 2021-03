Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Rapina, lesioni e ricettazione: denuncia ai carabinieri di Solaro, cinque minorenni in comunità I militari dell’Arma hanno eseguito la misura cautelare personale su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano. I fatti contestati sarebbero avvenuti tra i 2019 e il 2020 a Solaro e comuni limitrofi.

Cinque minorenni sono stati collocati in una comunità su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano in quanto ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di rapina pluriaggravata con armi, lesioni personali aggravate e ricettazione.

L’esecuzione della ordinanza di misura cautelare nei confronti dei cinque minori, da parte dei Carabinieri della Stazione di Solaro, è giunta dalle indagini condotte a seguito di una querela sporta nel giugno 2020 dalle quali sono emersi: “incontrovertibili elementi di colpevolezza” e “il delineamento dell’abituale modus operandi” dei ragazzi, “dagli stessi tenuto in ulteriori analoghi eventi in Solaro e nei comuni limitrofi dal 2019 al 2020” dicono i militari dell’Arma.

